Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Durchgeknallt

SAT.1Staffel 13Folge 2166
Durchgeknallt

DurchgeknalltJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2166: Durchgeknallt

44 Min.Ab 12

Als Hausherrin Eva überraschend in ihre Villa kommt, traut sie ihren Augen nicht: Ihr Zuhause gleicht einem Schlachtfeld! Wenig später liegt sie tot im Wohnzimmer. Ist die 17-jährige Lina zur Mörderin geworden, als Eva sie nach einer wilden, unerlaubten Party in der Villa überrascht hat? Oder hat Evas Ehemann ein dunkles Geheimnis und wollte seine Frau mit Gewalt zum Schweigen bringen?

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen