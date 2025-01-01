Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Die Leiche im Keller

SAT.1Staffel 13Folge 2172
Die Leiche im Keller

Die Leiche im KellerJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2172: Die Leiche im Keller

44 Min.Ab 12

Ole ist fassungslos, als er seinen großen Bruder am Ende der Kellertreppe in einer großen Blutlache findet. Sofort ist ihm klar, dass Gesine, die eifersüchtige Mutter von Pauls neuer Freundin Janina, Paul umgebracht hat. Dabei war der Polizist gerade wieder glücklich nach der Trennung von seiner Ehefrau.

