Richterin Barbara Salesch
Folge 2172: Die Leiche im Keller
44 Min.Ab 12
Ole ist fassungslos, als er seinen großen Bruder am Ende der Kellertreppe in einer großen Blutlache findet. Sofort ist ihm klar, dass Gesine, die eifersüchtige Mutter von Pauls neuer Freundin Janina, Paul umgebracht hat. Dabei war der Polizist gerade wieder glücklich nach der Trennung von seiner Ehefrau.
