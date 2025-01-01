Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Rasend vor Eifersucht

SAT.1Staffel 13Folge 2177
Rasend vor Eifersucht

Richterin Barbara Salesch

Folge 2177: Rasend vor Eifersucht

45 Min.Ab 12

Als die 17-jährige Cora zusammen mit ihrer Freundin Kim nach der Disco zu Fuß auf dem Heimweg ist, geschieht das Unfassbare: Mitten auf der Landstraße rast ein Auto in die beiden Mädchen! War es ein Unfall oder ein Mordversuch? Coras Freund Jan gerät unter Verdacht, als er mit dem verbeulten Sportwagen seines Vaters nach Hause kommt. Verzweifelt beteuert er seine Unschuld - angeblich wurde er von einem Drängler geblendet. Wollte der 17-Jährige seine Freundin umbringen?

