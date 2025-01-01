Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Ti Amo, Ti Amo...

SAT.1Staffel 13Folge 2194
45 Min.Ab 12

Dem Schlagersänger Mario Hammer wurden 20.000 Euro gestohlen. Das Geld fehlte, nachdem seine Lebensgefährtin Sabine und ihr 8-jähriger Sohn allein in seinem Haus waren. Mario ist todunglücklich! Er glaubte, in Sabine seine große Liebe gefunden zu haben. War sie in Wirklichkeit nur auf sein Geld aus? Alles sieht danach aus, denn es gibt ein Video, das Sabine mit einem Anderen zeigt ...

SAT.1
