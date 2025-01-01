Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Stützt gut, würgt besser

SAT.1Staffel 13Folge 2209
Stützt gut, würgt besser

45 Min.Ab 12

Die 22-jährige Prostituierte Romy wird erdrosselt in ihrem Wohnwagen gefunden - neben ihr liegen 1.000 Euro. Als auf dem Geld die Fingerabdrücke des seriösen Familienvaters Peter entdeckt werden, fällt der Verdacht sofort auf ihn. Besonders pikant: Peter ist der ehemals beste Freund von Romys Vater Michael und kannte das Mädchen seit ihrer Geburt. Hatte Peter tatsächlich Sex mit Romy und wurde deshalb von ihr erpresst?

SAT.1
