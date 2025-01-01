Richterin Barbara Salesch
Folge 2216: Wer ist die bessere Mutter?
44 Min.Ab 12
Nachdem der 23-jährigen Teresa von ihrer Schwiegermutter Karin das Jugendamt auf den Hals gehetzt wurde, beginnt ein erbitterter Kampf der beiden Frauen um Baby Lili! Teresa soll Karin aus Rache in den Heizungskeller gestoßen und eingeschlossen haben. Dabei wurde Karin schwer verletzt. Ist Teresa wirklich unschuldig, wie sie behauptet? Belastet Karin ihre Schwiegertochter zu Unrecht? Und welche Rolle spielt Nachbar Arno Walter, der es ebenfalls auf Karin abgesehen hat?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1