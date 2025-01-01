Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Verzeih mir!

SAT.1Staffel 13Folge 2242
Verzeih mir!

Verzeih mir!Jetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2242: Verzeih mir!

44 Min.Ab 12

Margret und Hagen verstehen die Welt nicht mehr: Ihr geliebter Adoptivsohn Luca hat vor zwei Jahren den Kontakt zu ihnen abgebrochen und sie danach auch noch auf Unterhalt verklagt! Jetzt soll der mittlerweile 19-Jährige in sein früheres Zuhause eingebrochen sein und seine Mutter schwer verletzt haben. Ist das das Resultat seiner schwierigen Kindheit? Oder ist Lucas Freundin Melinda an allem schuld?

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen