SAT.1Staffel 13Folge 2244
Ja, ich will!

44 Min.Ab 12

"Mama, wir werden heiraten!" - Als die 16-jährige Leonie und ihr zwölf Jahre älterer Freund Joshua die frohe Nachricht verkünden, fällt Leonies Mutter Marion fast in Ohnmacht. Während Leonies Vater Tobias nichts gegen die Ehe einzuwenden hat, verweigert Marion die notwendige Unterschrift. Aus Wut darüber soll Leonie das Café ihrer Mutter in Brand gesetzt haben.

SAT.1
