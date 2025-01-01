Richterin Barbara Salesch
Folge 2244: Ja, ich will!
44 Min.Ab 12
"Mama, wir werden heiraten!" - Als die 16-jährige Leonie und ihr zwölf Jahre älterer Freund Joshua die frohe Nachricht verkünden, fällt Leonies Mutter Marion fast in Ohnmacht. Während Leonies Vater Tobias nichts gegen die Ehe einzuwenden hat, verweigert Marion die notwendige Unterschrift. Aus Wut darüber soll Leonie das Café ihrer Mutter in Brand gesetzt haben.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1