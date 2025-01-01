Richterin Barbara Salesch
Folge 2248: Der Wald
45 Min.Ab 12
Die 19-jährige Isabella wird erschlagen im Wald aufgefunden - nur ein paar hundert Meter von zu Hause entfernt. Schnell gerät ihr Ex-Freund unter Verdacht: Valentin soll Isabella aus Eifersucht getötet haben. Zu Beginn der Gerichtsverhandlung überschlagen sich die Ereignisse: Eine Schöffin meint, in Valentin den Mörder ihrer Cousine wiederzuerkennen! Ist der eher harmlos wirkende 24-Jährige etwa ein Serienmörder? Oder war er tatsächlich nur zur falschen Zeit am falschen Ort?
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
