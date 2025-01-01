Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 13Folge 2268
45 Min.Ab 12

Silke beschuldigt ihre Schwester, ihren kleinen Sohn Finn unbeaufsichtigt in der Wohnung gelassen zu haben. Und damit nicht genug: Das Bügeleisen war eingeschaltet, die Wohnung voller Qualm und der Junge ganz auf sich allein gestellt. Ist seine Mutter Tamara tatsächlich zur Arbeit gegangen, obwohl sie wusste, dass ihre Schwester Silke erst später zum Babysitten kommen würde? Tamara schwört, dass Silke bereits in der Wohnung war, als sie ging. Eine der beiden Schwestern lügt ...

