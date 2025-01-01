Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 13Folge 2276
44 Min.Ab 12

Der 15-jährige Ronny hat es nicht leicht: Um zu verhindern, dass alle in der Schule erfahren, dass sein Vater im Gefängnis sitzt, hat er erzählt, sein Vater würde auf einer Bohrinsel arbeiten. Wie muss sich Ronny gefühlt haben, als sein Klassenkamerad Marcel ihn vor all seinen Freunden bloßgestellt hat, indem er seine Lüge auffliegen ließ? Hat Ronny Marcel deshalb in eine Bauschuttrutsche gestoßen und ihn somit schwer verletzt?

