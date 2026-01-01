Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 13Folge 2280
44 Min.Ab 12

Findet Marco Sex in der Schwangerschaft pervers und schläft deshalb nicht mehr mit seiner Freundin Lisa? Oder hat er während ihrer Schwangerschaft etwas mit einer anderen Frau? Davon ist Lisa jedenfalls überzeugt. Hat sie ihren Freund aus diesem Grund mit einem Stein bewusstlos geschlagen und ihm anschließend "Betrüger" auf den Arm tätowiert? Und welche Rolle spielt Sabrina, Marcos Ex und ehemals beste Freundin von Lisa?

