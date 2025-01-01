Richterin Barbara Salesch
Folge 2304: Eifersucht
44 Min.Ab 12
Wegen seiner extremen Eifersucht beschließt die 18-jährige Cora, ihren Freund Sharif zu verlassen. Wollte Sharif diese Entscheidung nicht akzeptieren und hat Cora deshalb erwürgt? Oder hatte Cora dunkle Geheimnisse, von denen nicht einmal ihre Eltern etwas ahnen konnten?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1