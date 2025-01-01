Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Geldnot

SAT.1Staffel 5Folge 729
Geldnot

Richterin Barbara Salesch

Folge 729: Geldnot

45 Min.Ab 12

1. Fall: Andrea soll ihrem Untermieter Guido 6.000 Euro aus der Wohnung gestohlen haben. War die zweifache Mutter wirklich so in Geldnot, dass sie ihre Kinder nicht mehr ernähren konnte? Fall 2: Mit Jetons im Wert von 42.000 Euro wird Natascha vor dem Spielkasino aufgegriffen. Hat die hübsche Frau den glücklichen Spieler Holger um seinen Gewinn gebracht, oder waren die Jetons die Belohnung für eine heiße Liebesnacht?

