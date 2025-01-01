Richterin Barbara Salesch
Folge 729: Geldnot
45 Min.Ab 12
1. Fall: Andrea soll ihrem Untermieter Guido 6.000 Euro aus der Wohnung gestohlen haben. War die zweifache Mutter wirklich so in Geldnot, dass sie ihre Kinder nicht mehr ernähren konnte? Fall 2: Mit Jetons im Wert von 42.000 Euro wird Natascha vor dem Spielkasino aufgegriffen. Hat die hübsche Frau den glücklichen Spieler Holger um seinen Gewinn gebracht, oder waren die Jetons die Belohnung für eine heiße Liebesnacht?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1