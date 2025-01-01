Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Verhängnisvoller Drogencocktail

SAT.1Staffel 5Folge 730
Verhängnisvoller Drogencocktail

Folge 730: Verhängnisvoller Drogencocktail

44 Min.Ab 12

Im Drogenrausch verursachen Dominik und Christian einen Autounfall mit tödlichem Ausgang. Hat Laura den Jungs vorher auf einer Party Drogen in die Drinks gemischt, um sich so an ihren Vergewaltigern zu rächen?

