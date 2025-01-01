Richterin Barbara Salesch
Folge 733: Rache am Chef?
44 Min.Ab 12
1. Fall: Mit einem Jagdmesser sticht eine vermummte Gestalt mitten in der Nacht auf den ahnungslosen Josef ein. Wollte sich der arbeitslose Alex mit diesem Überfall an seinem ehemaligen Chef rächen, weil der ihn aus der Firma geschmissen hat? 2. Fall: Nur knapp entgeht die schwangere Leonie einem Anschlag, als sie mit dem Fahrrad unterwegs ist. Sie ist sich sicher, den Vater ihres Freundes am Steuer des Wagens erkannt zu haben.
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1