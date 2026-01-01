Richterin Barbara Salesch
Folge 776: Dreiecksbeziehung
45 Min.Ab 12
1. Fall: Anja soll die Luxuslimousine ihres Ex-Freundes Henry demoliert haben. Ist die Polizisten-Tochter ausgerastet, weil der Kleinkriminelle sie belogen hat? 2. Fall: Mit einer Bratpfanne soll Sabine ihre Bekannte Ute aus Eifersucht niedergeschlagen und ihr Opfer dann im Kofferraum ihres Wagens eingesperrt haben. Beim Streit der beiden ging es um die sexuelle Dreierbeziehung zwischen den Frauen und Sabines Mann Martin.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1