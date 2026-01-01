Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Dreiecksbeziehung

SAT.1Staffel 5Folge 776
Dreiecksbeziehung

Richterin Barbara Salesch

Folge 776: Dreiecksbeziehung

45 Min.Ab 12

1. Fall: Anja soll die Luxuslimousine ihres Ex-Freundes Henry demoliert haben. Ist die Polizisten-Tochter ausgerastet, weil der Kleinkriminelle sie belogen hat? 2. Fall: Mit einer Bratpfanne soll Sabine ihre Bekannte Ute aus Eifersucht niedergeschlagen und ihr Opfer dann im Kofferraum ihres Wagens eingesperrt haben. Beim Streit der beiden ging es um die sexuelle Dreierbeziehung zwischen den Frauen und Sabines Mann Martin.

SAT.1
