In den Straßengraben gedrängt

SAT.1Staffel 5Folge 777
44 Min.Ab 12

1. Fall: Schwer verletzt liegt die18-jährige Andrea im Straßengraben. Das Mädchen soll von Gabi mit dem Auto von der Straße gedrängt worden sein - absichtlich, wie Andrea behauptet. 2. Fall: Denise wird in einer Autowerkstatt erst betäubt und anschließend vergewaltigt. Hat sich ihr Stiefvater an ihr vergangen?

SAT.1
