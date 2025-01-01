Richterin Barbara Salesch
Folge 785: Schutzgeld
44 Min.Ab 12
1. Fall: Mit einer Schädelverletzung und einem Messerschnitt im Gesicht liegt Björn im Koma. Alles deutet darauf hin, dass er von John erpresst und so zugerichtet wurde, als er das verlangte Schutzgeld nicht zahlen wollte. 2. Fall: Iris Engelbrecht mag die Freundin ihres Sohnes Frank nicht. Als ihr dann auch noch 1300 Euro aus dem Küchenschrank geklaut werden, ist sie sich sicher, dass Melanie die Diebin ist.
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1