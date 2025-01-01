Richterin Barbara Salesch
Folge 798: Mord am Kamin
44 Min.Ab 12
Mit einem Schürhaken soll Armin Millionärswitwe Katharina erschlagen haben. Einen Tag vorher änderte die ihr Testament zu seinen Gunsten. Zeugin der Anklage ist Armins Frau Kerstin, die ihren Mann schwer belastet ...
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
