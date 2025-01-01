Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 5Folge 853
44 Min.Ab 12

Miriam soll ihren Mann ermordet und anschließend in seinem Wagen verbrannt haben. Doch die allein erziehende Mutter bestreitet die Tat. Sie ist der festen Überzeugung, dass sich ihr Mann vor drei Jahren das Leben genommen hat.

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
