Richterin Barbara Salesch
Folge 858: Kopfschuss
44 Min.Ab 12
Marcus wurde mit einem Kopfschuss getötet. Hat ihn seine Ehefrau Janina heimtückisch ermordet, weil er sie jahrelang betrogen und geschlagen hat? Oder hat der Mord mit dem Ehedrama gar nichts tun und der Todesschütze wollte sich für etwas anderes rächen?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1