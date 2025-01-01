Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Die ermordete Braut

SAT.1Staffel 5Folge 871
Die ermordete Braut

Richterin Barbara Salesch

Folge 871: Die ermordete Braut

44 Min.Ab 12

Unmittelbar vor der Hochzeit wird Laura mit einem Messerstich in den Rücken getötet. Verena soll sie umgebracht haben, weil sie von dem Bräutigam Nils schwanger ist. Wollte Verena die Hochzeit verhindern? Oder griff Michaela, die Mutter des Bräutigams, zum Messer, weil ihr die zukünftige Schwiegertochter nicht passte?

