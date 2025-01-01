Richterin Barbara Salesch
Folge 871: Die ermordete Braut
44 Min.Ab 12
Unmittelbar vor der Hochzeit wird Laura mit einem Messerstich in den Rücken getötet. Verena soll sie umgebracht haben, weil sie von dem Bräutigam Nils schwanger ist. Wollte Verena die Hochzeit verhindern? Oder griff Michaela, die Mutter des Bräutigams, zum Messer, weil ihr die zukünftige Schwiegertochter nicht passte?
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
12
