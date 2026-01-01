Richterin Barbara Salesch
Folge 873: Verstümmelt
44 Min.Ab 12
Mit abgeschnittenen Daumen wird Schönheitschirurg Dr. Götz Jungmann in seinem Büro gefunden. Obwohl er vorher mit Chloroform betäubt wurde, ist er sich sicher, dass nur GoGo-Tänzerin Sabine Schleyer als Täterin in Frage kommt. Wollte sie sich für eine misslungene Brust-Operation rächen?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
