Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Verstümmelt

SAT.1Staffel 5Folge 873
Verstümmelt

VerstümmeltJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 873: Verstümmelt

44 Min.Ab 12

Mit abgeschnittenen Daumen wird Schönheitschirurg Dr. Götz Jungmann in seinem Büro gefunden. Obwohl er vorher mit Chloroform betäubt wurde, ist er sich sicher, dass nur GoGo-Tänzerin Sabine Schleyer als Täterin in Frage kommt. Wollte sie sich für eine misslungene Brust-Operation rächen?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen