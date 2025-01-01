Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 5Folge 887
Folge 887: Vergiftetes Insulin

44 Min.Ab 12

1. Fall: Bei einem Anschlag mit vergiftetem Insulin wird der Diabetiker Mario fast getötet. Wollte Dominik den Familienvater umbringen, weil er in seine Frau verliebt ist oder kommt der Täter aus Marios Familienkreis? 2. Fall: Tanja ist angeklagt, ihren Mann Fabian mit dem Auto überfahren zu haben, weil er sich von ihr getrennt hat und zu einer Anderen gezogen ist...

SAT.1
