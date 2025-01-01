Zum Inhalt springenBarrierefrei
Prügel für den Ex-Freund

SAT.1Staffel 5Folge 890
44 Min.Ab 12

1. Fall: Melanie soll ihrem Ex-Freund mit einem Totschläger aufgelauert und ihn zusammengeschlagen haben. Wollte sie sich rächen, weil sie von ihm verlassen wurde? 2. Fall: Isabel wird nach einem Djerba-Urlaub mit 500 Gramm Heroin am Flughafen festgenommen. Wurde sie von ihrer Freundin als Kurier missbraucht oder wollte sie damit Schulden begleichen?

SAT.1
