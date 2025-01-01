Richterin Barbara Salesch
Folge 1009: Endstation Mord
44 Min.Ab 12
Jana wird beschuldigt, den Lebensgefährten ihrer Mutter mit einem Küchenmesser nach einem Streit erstochen zu haben. Konnte Jana nicht länger mit ansehen, wie ihre Mutter dem Alkoholiker und Schläger verfiel oder steckt der Bruder des Opfers hinter dem Mord?
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1