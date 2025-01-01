Richterin Barbara Salesch
Folge 1012: Verschwunden
44 Min.Ab 12
Auf ihrer Hochzeitsreise verschwindet Simone an einer Raststätte, Blutspuren in der Nähe weisen auf einen brutalen Mord hin. Hat Paul seine frisch angetraute Frau umgebracht oder ist er nur durch Zufall dem selben Schicksal entkommen?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1