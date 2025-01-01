Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 6Folge 1016
44 Min.Ab 12

Ruth ist angeklagt, ihren Ehemann Gerald über eine Balustrade in den Tod gestürzt zu haben. Wollte sie so verhindern, dass er Tochter Hannah die Wahrheit über ihre Herkunft erzählt oder wollte sich Hannahs leibliche Mutter an der Familie rächen?

