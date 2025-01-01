Richterin Barbara Salesch
Folge 1016: Das zerrissene Kind
44 Min.Ab 12
Ruth ist angeklagt, ihren Ehemann Gerald über eine Balustrade in den Tod gestürzt zu haben. Wollte sie so verhindern, dass er Tochter Hannah die Wahrheit über ihre Herkunft erzählt oder wollte sich Hannahs leibliche Mutter an der Familie rächen?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1