Richterin Barbara Salesch
Folge 1027: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
1. Fall: Nach einem Streit mit ihrem Idol Desirée soll Petra das Schlagersternchen in den Spiegel ihrer Garderobe gestoßen haben. Ist die glühende Verehrerin durchgedreht oder ist sie nur Opfer in einer dubiosen PR-Kampagne? 2. Fall: Marie wird beschuldigt, mit brennendem Lampenöl dem Freund ihrer Tochter Lena Gesicht und Schulter verbrannt zu haben. Hat sie die Beherrschung verloren, weil Michael nicht mit ihr schlafen wollte oder hat sich der junge Mann selbst verletzt?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1