Richterin Barbara Salesch
Folge 1043: Doppelehe
45 Min.Ab 12
Weil Peter sich nicht entscheiden wollte, war er jahrelang mit zwei Frauen gleichzeitig verheiratet. Hat er jetzt eine der beiden ermordet, weil sie das doppelte Spiel durchschaut hat, oder endete ein Treffen der Rivalinnen tödlich?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1