Richterin Barbara Salesch
Folge 1055: Baum des Vergessens
44 Min.Ab 12
Der Rocker Bolle ist angeklagt, den 19-jährigen Erik aufgehängt zu haben. Ist die vorgetäuschte Selbsttötung der Auftragsmord eines Vaters, dessen Tochter von Erik vergewaltigt wurde oder steckt etwas anderes dahinter?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1