Richterin Barbara Salesch
Folge 1057: Open Air
44 Min.Ab 12
Jakob wird beschuldigt, seine Tochter Tanja erschlagen zu haben. Gingen dem Alkoholiker die Nerven durch oder versucht Jakobs Ex-Frau, ihm den Mord anzuhängen, um sich so für die Erniedrigungen während der Ehe zu rächen?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1