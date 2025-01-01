Richterin Barbara Salesch
Folge 1063: Das Kanalpuzzle
44 Min.Ab 12
Beim Streit um einen Schatzkartenteil soll Jockel dem Bestatter Friedrich Schmidt das Genick gebrochen haben. Wurde der Häftling zum Mörder, weil er bei der Suche nach der Millionenbeute gestört wurde oder steckt ein anderer Glücksritter hinter der Tat?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
