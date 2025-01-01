Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kiezgeschichten

SAT.1Staffel 6Folge 1072
Folge 1072: Kiezgeschichten

44 Min.Ab 12

Gudrun wird beschuldigt, auf die Kiezgröße Hans geschossen zu haben. Hat die Streetworkerin Selbstjustiz geübt, weil sie dem Treiben des Zuhälters ein Ende setzen wollte oder war die Tat ein verzweifelter Befreiungsversuch einer misshandelten Prostituierten?

SAT.1
