45 Min.Ab 12
1. Fall: Im Schlaf wird Pornodarsteller "Giacomo" sein bestes Stück mit Sekundenkleber an den Bauch geklebt. Hat sich seine Ex-Gespielin Sabrina an ihm gerächt? 2. Fall: Marie soll dem Ex-Häftling Peter mit Säure das Wort "Vergewaltiger" auf die Stirn geätzt haben. Hat die junge Frau sich so an ihrem Peiniger gerächt?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1