Richterin Barbara Salesch
Folge 925: Der Unschuldige
44 Min.Ab 12
Mit einer Rasierklinge geht Katja auf Bianca los und fügt ihr tiefe Schnitte am Hals zu. Wollte sie Bianca auf diese Weise zwingen, den Vorwurf der Vergewaltigung gegen ihren Verlobten Jochen zurückzunehmen?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1