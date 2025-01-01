Richterin Barbara Salesch
Folge 936: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
1. Fall: Türsteher Tom soll in einem Bordell die betrunkene Sarah vergewaltigt haben. Konnte sich die 18-Jährige wirklich nicht wehren oder wollte sie dem Türsteher ihr Können als zukünftige Prostituierte beweisen? 2. Fall: Carolin ist angeklagt, den Filialleiter Joachim bei einem bewaffneten Banküberfall angeschossen zu haben. Wollte sie die Bank ausrauben oder war der Überfall nur fingiert, um sich an Joachim zu rächen?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
12
