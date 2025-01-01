Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 6Folge 936
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 936: Richterin Barbara Salesch

44 Min.Ab 12

1. Fall: Türsteher Tom soll in einem Bordell die betrunkene Sarah vergewaltigt haben. Konnte sich die 18-Jährige wirklich nicht wehren oder wollte sie dem Türsteher ihr Können als zukünftige Prostituierte beweisen? 2. Fall: Carolin ist angeklagt, den Filialleiter Joachim bei einem bewaffneten Banküberfall angeschossen zu haben. Wollte sie die Bank ausrauben oder war der Überfall nur fingiert, um sich an Joachim zu rächen?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen