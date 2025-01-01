Richterin Barbara Salesch
Folge 950: Die sieben Zeugen
44 Min.Ab 12
14 Jahre nachdem Alexander eine Prostituierte ermordet hat, soll er bei einem Freigang aus der JVA zum zweiten Mal einen Mord begangen haben. Ist er ein brutaler Triebtäter oder soll seine Haftentlassung um jeden Preis verhindert werden?
