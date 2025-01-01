Richterin Barbara Salesch
Folge 956: Cinderella
44 Min.Ab 12
Auf einer Party soll Christin ihren Freund Leon niedergeschlagen und im Pool ertränkt haben. Konnte sie nicht verkraften, dass er sich mit seiner Ex versöhnt hat oder hatte ein anderer Gast eine Rechnung mit dem Jungunternehmer offen?
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
© SAT.1