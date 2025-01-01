Richterin Barbara Salesch
Folge 965: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
1. Fall: Wegen eines Lottogewinns von 3,8 Millionen Euro soll Melissa ihren Kollegen Karstens mit einem Gabelstapler schwer verletzt haben. Ist sie durchgedreht, weil er ihr die Hälfte des Geldes versprochen hatte und das Versprechen nicht einlösen wollte? 2. Fall: Carmen ist angeklagt, den Sohn ihres Freundes mit einer Rasierklinge schwer verletzt zu haben, weil er nicht mit ihr schlafen wollte. Ist sie schuldig oder will Kevin seine Drogengeschäfte vertuschen?
