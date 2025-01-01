Richterin Barbara Salesch
Folge 967: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
1. Fall: Heidi zieht sich schwere Verbrennungen zu, als sie auf einer besonders starken Sonnenbank eingesperrt wird. Wollte Stammkundin Karin die Sonnenstudio-Besitzerin aus dem Weg schaffen, um endlich freie Bahn bei deren Mann Thomas zu haben? 2. Fall: Theodor ist angeklagt, seine Frau gefesselt und geknebelt in einem ungenutzten Toilettenhäuschen eingesperrt zu haben. Wollte er sie vor ihrem neuen Lover schützen oder ist er vor Eifersucht durchgedreht?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1