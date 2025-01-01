Richterin Barbara Salesch
Folge 972: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
1. Fall: Bei einem Amoklauf tötet Nataschas Freund Lutz seine Ex-Freundin, deren Lover und schließlich sich selbst. Wusste Natascha von dem Plan und hat das Blutbad absichtlich nicht verhindert? 2. Fall: Bei einem Autounfall wird Christians Gesicht völlig entstellt. Seine Frau, die den Wagen gefahren hat, behauptet, sie sei von der Straße gedrängt worden. War der Unfall ein Mordversuch von Christians Geliebter Sophie?
