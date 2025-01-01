Richterin Barbara Salesch
Folge 974: Der gestürzte Chef
44 Min.Ab 12
Qualvoll stirbt der Pralinenfabrikant Manfred in einer Müllpresse. Wurde er von seiner Tochter in den Tod gestoßen, weil sie an ihr Erbe kommen wollte oder ist Daniela Opfer eines teuflischen Komplotts?
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
