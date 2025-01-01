Richterin Barbara Salesch
Folge 981: Error in Persona
44 Min.Ab 12
Die Prostituierte Jacqueline wurde mit einer Gartenkralle ermordet. Hat sie ihr Freier Peter umgebracht, weil seine Ex-Frau überraschend auftauchte oder ist Jacqueline Opfer einer Verwechslung, weil sie der Ex-Frau ähnlich sah?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
