Richterin Barbara Salesch
Folge 1439: Hang-Man
43 Min.Ab 12
Lola wird beschuldigt, ihren Sportlehrer Frank nackt und mit den Füßen nach oben an den Ringen in der Turnhalle aufgehängt zu haben. Wollte sie sich rächen, weil ihr Lehrer sie angeblich heimlich in der Mädchendusche gefilmt hat oder hat Lolas Mitschülerin Paula rot gesehen und wurde zum Racheengel?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1