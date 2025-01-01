Richterin Barbara Salesch
Folge 1454: Sucht nach Liebe
44 Min.Ab 12
Birgit hat ihre Schwester mit ihrem Ex-Freund Thomas im Hotelbett erwischt. In ihrer Verzweiflung soll sie ihn eine Stunde später im Streit über das Geländer der Dachterrasse des Kurhotels gestoßen haben. Aber Birgit leugnet, überhaupt auf der Terrasse gewesen zu sein. Stattdessen besteht sie darauf, dass sie zur Tatzeit bei ihrem Fitness-Coach Erik war - er bestätigt das.
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1