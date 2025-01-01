Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Sucht nach Liebe

SAT.1Staffel 8Folge 1454
Sucht nach Liebe

Sucht nach LiebeJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1454: Sucht nach Liebe

44 Min.Ab 12

Birgit hat ihre Schwester mit ihrem Ex-Freund Thomas im Hotelbett erwischt. In ihrer Verzweiflung soll sie ihn eine Stunde später im Streit über das Geländer der Dachterrasse des Kurhotels gestoßen haben. Aber Birgit leugnet, überhaupt auf der Terrasse gewesen zu sein. Stattdessen besteht sie darauf, dass sie zur Tatzeit bei ihrem Fitness-Coach Erik war - er bestätigt das.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen