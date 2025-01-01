Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 1462
44 Min.Ab 12

Aus Enttäuschung soll Peter seine heimliche große Liebe Alina ermordet haben. Da ihre Leiche verschwunden ist, geht man aufgrund der Spuren davon aus, dass Peter sie in einer Waldhütte mit dem Hinterkopf auf einen Haken geschubst hat. Durch die Wucht hat sich der Haken durch den Schädel ins Gehirn gebohrt und tödliche Verletzungen verursacht. Ist er durchgedreht, weil Alina seine Gefühle nicht erwidert hat?

