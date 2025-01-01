Richterin Barbara Salesch
Folge 1462: Das rote Kleid
44 Min.Ab 12
Aus Enttäuschung soll Peter seine heimliche große Liebe Alina ermordet haben. Da ihre Leiche verschwunden ist, geht man aufgrund der Spuren davon aus, dass Peter sie in einer Waldhütte mit dem Hinterkopf auf einen Haken geschubst hat. Durch die Wucht hat sich der Haken durch den Schädel ins Gehirn gebohrt und tödliche Verletzungen verursacht. Ist er durchgedreht, weil Alina seine Gefühle nicht erwidert hat?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1