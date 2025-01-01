Richterin Barbara Salesch
Folge 1455: Grabgeflüster
44 Min.Ab 12
Friedhofswärter Bert ist geschockt, als er nachts bei einem Kontrollgang das Mädchen Perdita mit einem Messer in der Hand über der ausgegrabenen Leiche ihres Freundes Louis erwischt. Hat sie dem Leichnam tatsächlich rituell das Herz entnehmen wollen oder hat sie ihren toten Freund wirklich in diesem Zustand vorgefunden? Welche Rolle spielt der selbsternannte Vampir Mirko, der nachts auf dem Friedhof sein Unwesen treibt?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1