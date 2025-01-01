Das letzte Geheimnis von Pfarrer HansJetzt kostenlos streamen
Richterin Barbara Salesch
Folge 1451: Das letzte Geheimnis von Pfarrer Hans
44 Min.Ab 12
Margarethe ist angeklagt, den Priester Hans erschlagen zu haben. Hatte sie tatsächlich ein Verhältnis mit ihm, wie es seine Schwester felsenfest behauptet? Wurde sie wirklich nicht damit fertig, dass das Zölibat einer Beziehung im Wege stand? Oder hatte der Geistliche ein ganz anderes Geheimnis, das letztendlich zu seinem Tod geführt hat?
